Voci dalla platea per la Giornata Internazionale della Donna

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio” accolgono con gioia le “voci” di due giovani musiciste che con il loro contributo originale onorano la ricorrenza dell’ 8 marzo.

“Mi piace molto l’opera, questa combinazione di teatro, storia e musica che fa vivere tutti i sensi insieme”, “permette al pubblico di immergersi per un attimo in un’altra vita, regalando fondamentali momenti di evasione”. A volte è la musica a colpire, altre volte la storia, la scenografia, con i personaggi che danno voce ai racconti. Ogni volta, ogni recita, il pubblico rimane seduto, assorto, partecipe. Ogni volta il pubblico applaude, commenta. E quando la platea si svuota e le sedie di velluto tornano a chiudersi, siamo pronte a scommetterci: il pubblico per strada canticchia fra sé l’aria più famosa, quel passaggio pieno di passione dei violoncelli, il solo del flauto, un paio di battute del coro finale. “Ma poi che costumi, che colori, che voci!”.

In un momento in cui le platee sono vuote e il teatro sembra una realtà non necessaria, abbiamo pensato di dare voce a chi questo luogo lo frequenta, amandolo, divertendosi, criticandolo: in occasione della Giornata Internazionale della Donna abbiamo cercato di scoprire come il pubblico viva i personaggi femminili delle opere, le loro storie, i loro caratteri, quale messaggio portano nella società.

Serpina (La serva padrona, Pergolesi), Elettra (Idomeneo, Mozart), Medea (Medea, Cherubini), Carmen (Carmen, Bizet), Violetta (La Traviata, Verdi), Leonore (Fidelio, Beethoven), Nedda (Pagliacci, Leoncavallo), Musetta (La Bohéme, Puccini), Butterfly (Madama Butterfly, Puccini) e Turandot (Turandot, Puccini) sono le protagoniste scelte dagli intervistati: donne forti, ognuna a modo suo, umane nelle loro emozioni.

I pensieri raccolti ci hanno condotte tra la gelosia di Elettra, l’amore contrastato di Nedda e Violetta, il coraggio di Leonore, l’innocenza di Butterfly e il pazzo dolore di Medea, mostrandoci dei personaggi autentici, sempre attuali e in continua evoluzione. C’è un filo che le unisce tutte nonostante siano così diverse, dalla scaltra Serpina all’algida Turandot: un filo che si chiama “volontà ed emancipazione”. Sia nella fragilità che nella determinazione, questi caratteri raccontano una storia di affermazione di sé e corsa verso la libertà, che mostra sullo sfondo, sempre presenti, sentimenti ed emozioni al di là degli archetipi e degli stereotipi teatrali.

Così Leonore, nel tentativo di salvare il marito imprigionato, non si presenta come un’eroina battagliera e combattiva, ma come una donna in carne ed ossa che evolve nel corso dell’opera. Di lei colpisce la determinazione animata dalla speranza, una forza irriducibile anche nel buio della prigione o della vita, come dice A. che si sente messo in discussione in quanto uomo e si interroga sul vero significato del concetto di forza, di maschile e femminile. “All’uomo vengono attribuite qualità come la forza, l’essere artefice del proprio destino, mentre alla donna sensibilità e profondità di sentimenti che per l’uomo sembrano debolezze”, invece Leonore incarna perfettamente anche queste caratteristiche “maschili,” ispirate però da un sentimento di amore e speranza.

Ma se c’è qualcuno ad essere fieramente artefice del proprio destino, è sicuramente la furba servetta Serpina. Superba e irriverente, non permette a nessuno di intralciare il suo cammino, è lei a decidere che posto deve occupare nel mondo e con ostinazione “rivolta le carte in tavola” finché non ottiene ciò che vuole.

La stessa determinazione la troviamo in Musetta, la bellissima, esuberante bohémienne che vive i suoi sentimenti con slancio senza curarsi di cosa pensa la gente. A. ne ammira “la libertà, la sua capacità di essere sempre fedele a se stessa” ed è proprio questo che colpisce, anche se in modo diverso, di Elettra, secondo E. una donna vera, mai artefatta, gelosa e capace di una cattiveria tutta umana.

Seguendo il filo della forza di volontà, incontriamo la testardaggine di Carmen, simbolo di sensualità e provocazione, che rivendica “anche a costo della vita, la propria libertà di scegliere” come dice G. Non abbassa mai la testa, “consapevole del valore della propria indipendenza e – soprattutto – capace di attribuire a se stessa un valore”. “Crede di poter raggiungere ogni traguardo” e, guidata dalla sua illimitata passione, non si tira mai indietro.

Questa indipendenza, questa energia femminile quasi tribale, il desiderio di emanciparsi da una cultura oppressiva fanno paura e con Carmen, così come con Nedda, entra in scena la violenza del femminicidio. Ovviamente “bisogna rileggere queste storie in rapporto al nostro presente” sottolinea V., le donne hanno conquistato diritti fondamentali, ma portare in scena storie simili al giorno d’oggi ci ricorda che la strada da fare è ancora lunga e forse può suscitare l’indignazione necessaria a risvegliare la consapevolezza.

Vittima innocente di una società chiusa e legata alle tradizioni è anche Butterfly, la giovane geisha in cui D. legge il peso e l’impossibilità di vivere “al di fuori di schemi comportamentali tradizionali”. Un personaggio emotivamente complesso, al contempo fragile e forte, bambina e donna, dall’impatto emotivo così straziante che spinge ognuno all’introspezione, a scoprire le proprie ferite e accogliere le fragilità. “Credo che metta in luce una paura che nel subconscio abbiamo tutti, cioè venire abbandonati”, ci confida J., che nel suicidio di Butterfly non vede un gesto estremo che porta all’annullamento di sé, ma una scelta libera, l’unica della sua vita, perché finalmente ha il coraggio di togliersi dagli occhi il velo dell’illusione e guardare in faccia la realtà.

La libertà assume quindi le forme più disparate: l’affermazione di un sentimento ostacolato, la rivalsa sociale, l’esuberanza e la volontà di uscire fuori dagli schemi, fino ad arrivare ai gesti estremi della violenza e del sacrificio che pervadono le trame dell’opera e ritornano in molti personaggi, nel doppio aspetto di sofferenza e speranza.

Quando il sacrificio non è di sé, la donna incarna la parte della vittima quanto quella del carnefice, come nel caso di Medea e Turandot, donne grandiose e piene di rabbia.

Medea, la famigerata e controversa maga greca, sfoga la sua ricerca di giustizia e di vendetta nell’assassinio efferato, incomprensibile per chi la osserva eppure ai suoi occhi unica via percorribile. “La portata della sua sofferenza tragica abbatterebbe chiunque” dice V., colpita dall’imponenza e dalla solennità musicali che amplificano la forza del personaggio. Un carattere in cui nessuno vuole identificarsi e che fa a pezzi la società fino al più profondo nucleo che è il legame tra una madre e i propri figli. Accecata dalla follia o forse da questa elevata al divino, si fa simbolo di una solitudine che atterra.

La violenza si trasforma invece in un motore che accomuna intere generazioni con Turandot, non solo una donna forte nella sua coerenza, gelida nella sua crudeltà, ma anche portavoce della rabbia derivante da troppi secoli di violenze sulle donne, di un desiderio di riscatto di tutto il genere femminile. Il trauma della violenza che si porta dentro è una dote che passa di generazione in generazione, di donna in donna, e Turandot ci urla con la sua rabbia che nessuna di noi è esente da questo, ma siamo tutte collegate. Certo è una reazione disfunzionale: “la violenza non cura la violenza, odiare il maschile per curare il femminile non è la soluzione” dice M. L’unica cura è l’amore e soprattutto l’amore di sé, il coraggio di lasciare andare il dolore, perdonare e perdonarsi.

È proprio l’amore di sé la grande lezione che A. apprende da Violetta, un personaggio umano che fa presa sul pubblico senza inutili manierismi, catturando con la sua semplicità. Violetta è viva, carnale, disposta a sacrificarsi, ma “il valore aggiunto delle grandi lotte compiute dalle donne è l’acquisizione della consapevolezza che per amore possono essere compiute scelte impegnative, senza per questo rinunciare ai propri diritti”.

Scavando nei personaggi, è l’ascoltatore stesso che mette in luce temi complessi e sfaccettati, validi al di là del tempo e dell’epoca storica. Non è un caso che il nostro assaggio di pubblico abbia sottolineato con convinzione il ruolo educativo, formativo e di crescita sociale che il teatro riveste. Innanzitutto è motivo di ritrovo della società, di discussione, di condivisione: uno spettacolo a tutto tondo, risultato di un duro lavoro di squadra in cui ognuno, pubblico compreso, ha un ruolo preciso e necessario. Lo spettacolo in generale, per dirla con le parole di D., “ha una funzione importantissima in un contesto di distanziamento e impoverimento delle relazioni sociali come quello che viviamo oggi” e l’opera nello specifico appassiona e trascina grazie al connubio potentissimo di musica, parola e immagine.

Per riuscire a coinvolgere veramente il pubblico, senza dubbio, l’opera ha ancora bisogno di scrollarsi di dosso un po’ di polvere e di finzione che la rendono a tratti “un costoso soprammobile”, ma quando riesce a rappresentare senza filtri emozioni e passioni in cui tutti ci riconosciamo ancora, allora l’arte diventa “una boccata di ossigeno per il cervello e per l’anima” e “il teatro, nella sua massima espressione, può portare a rivoluzioni sociali, non solo per i temi portati in scena, ma soprattutto per il modo in cui le persone sul palco si mettono emotivamente a nudo”. E questo, continua A. “è un messaggio forte contro la superficialità, perché porta a cercare dentro di sé la verità” e la propria identità di esseri umani.

Alice Parente, laureata in violino presso il conservatorio di Ferrara, prosegue la sua formazione musicale in Austria alla Kunstuniversitaet di Graz. Decide poi di intraprendere anche lo studio del canto sedotta dall’esperienza al Teatro dell’Opera di Graz dove lavora da quattro anni come violinista in orchestra.

Valentina Saccone, laureata in canto presso l’ISSM di Siena e ricercatrice di Linguistica Italiana presso l’Università di Firenze, suona la viola e il violino per passione nelle più diverse formazioni, spaziando dalla musica classica alla rock opera. Si esibisce come soprano in opere e concerti.