“Voci dal Molise”. Il dialogo prosegue a Capracotta e Macchiagodena

Voci dal Molise continua a suscitare interesse, dopo l’ultimo incontro del 16 agosto in Bagnoli del

Trigno, organizzato da Emanuele Pecoraro per la Rassegna Appuntamenti con l’autore, il volume sarà di

nuovo in scena in Capracotta, il 18 agosto, e in Macchiagodena il 19 Agosto. Voci dal Molise Francesco

Jovine Lina Pietravalle, Giovane Holden Edizioni, scritto da Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi,

vuole riproporre l’attenzione e l’interesse su due grandi autori molisani di risalto nazionale. Con copertina

ritraente un lavoro di Marcello Scarano e con disegni eseguiti da Ettore Marinelli, il saggio traccia per

grandi ma approfondite linee il percorso letterario e umano di Jovine e di Pietravalle che hanno saputo

raccontare con linguaggi di spiccata capacità espressiva il Molise, la sua gente e il suo cuore arcano

depositato anche nei paesaggi e nei saperi più antichi. Le autrici mosse dalla necessità di riproporre la

lettura delle opere di Jovine e Pietravalle, colgono nell’opera le “ voci eccellenti di un Molise profondo,

lembo di terra spesso misconosciuto e condizione esistenziale velata di oscuro”. Inserita nel variegato e

interessante Cartellone estivo di Capracotta, la presentazione del 18 agosto ( in Via Carfagna ore

18.00) vede la partecipazione del sindaco Candido Paglione, delle autrici e del duo KaleiDis con Giulia

Maselli e Eugenio Auciello. Si replica il 19 agosto in Macchiagodena che, nell’ambito della iniziativa di

successo Genius Loci – Portami un libro, accoglierà Voci dal Molise e le autrici in Piazza Ottavio De

Salvio ( ore 19.00) ai piedi del Castello e vicina alla Piazzetta dei libri. I saluti sono affidati al sindaco

Felice Ciccone, modera la presentazione Francesca Carnevale , Archivista Università degli Studi del

Molise, le letture tratte dal libro sono interpretate da Zelinda Di Pardo, mentre gli intermezzi musicali

sono curati anche per l’occasione di Macchiagodena dal duo KaleiDis. Due presentazioni che parlando

con il linguaggio intenso e coinvolgente della letteratura legata alle radici di un popolo, quello molisano,

e che sottolineano i valori ineliminabili della cultura e della necessità di conoscere ed amare la propria

identità come stimolo di crescita e consapevolezza. Si legge nella quarta di copertina: “ A uno ad uno

pare che sfilino i personaggi, donne e uomini, dapprima i più umili, poi signori e signorotti, a raccontare

storie e anche particolari mai detti ( da Francesco Jovine)” ; “ Atmosfere , ma anche conoscenze,

sofferenze, saggezze, un senso mitico e segreto da scoprire e che ricostruisce la storia corale di una

terra ( da Lina Pietravalle)”.