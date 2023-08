Voci dal Molise – Francesco Jovine e Lina Pietravalle

L’ultimo libro scritto a quattro mani da Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi verrà presentato a Capracotta, nella Sala della Cultura del Comune alto molisano, domani, sabato 5 agosto alle ore 18.00

Il volume verrà presentato in Capracotta, nella Sala della Cultura del Comune alto molisano, sabato 5 agosto, alle ore 18.00. Del volume, scritto da Gioconda Marinelli e Maria Stella Rossi, per la Giovane Holden Edizioni, si parlerà nel corso della serata che vede i saluti affidati al sindaco Candido Paglione e la partecipazione di Maria Stella Rossi, coautrice con Gioconda Marinelli del saggio, e di Giorgio Paglione, poeta, fotografo e fondatore della Piccola Impresa di Comunità. Le letture, tratte dal libro, saranno interpretate dalla giornalista Francesca Zivolo. La presentazione vuole riproporre l’attenzione e l’interesse su due grandi autori molisani di risalto nazionale. Con copertina ritraente un lavoro di Marcello Scarano e con disegni eseguiti dallo scultore Ettore Marinelli, il volume traccia per grandi ma approfondite linee il percorso letterario e umano di Francesco Jovine e di Lina Pietravalle che hanno saputo raccontare con linguaggi di spiccata capacità espressiva il Molise, la sua gente e il suo cuore arcano depositato anche nei paesaggi e nei saperi più antichi. Le autrici mosse dalla necessità di riproporre la lettura delle opere di Jovine e di Pietravalle, colgono nell’opera le “voci eccellenti di un Molise profondo, lembo di terra spesso misconosciuto e condizione esistenziale velata di oscuro”. La presentazione, organizzata nell’ambito della Programmazione estiva del Comune di Capracotta, parlando con il linguaggio intenso e coinvolgente della letteratura legata alle radici del popolo molisano, sottolinea i valori universali e ineliminabili della cultura e della necessità di conoscere ed amare la propria identità, come stimolo di crescita e di consapevolezza. Il racconto Madonna degli Alberi di Lina Pietravalle, pubblicato nel gennaio del 1951 su Il Tempo, dedicato a Capracotta e alla sua profonda venerazione rivolta sempre con vivida partecipazione alla Madonna di Loreto, verrà letto da Francesca Zivolo nel corso della serata dedicata a Voci dal Molise.