Vladimir Luxuria: “Presto sarò in Molise per ammirare ambiente, arte e conoscere i molisani”

Fatto nuovo in vista per il Molise. Avverrà a breve anche se per i dettagli tocca attendere. Sta per concretizzarsi -veniamo alla notizia- un collegamento del tutto innovativo tra la nostra terra e Vladimir Luxuria, già parlamentare della Repubblica Italiana in quota del Partito Radicale ed oggi personaggio del mondo dello spettacolo televisivo nazionale con continue presenze sulle maggiori reti tv. Dove e quando? Al momento non è dato sapere ma, dato il personaggio, non passerà certo in silenzio. Intanto Vladimir, per gli amici “Vlady” e foggiana di origine, ha voluto preannunciare la propria imminente presenza in Molise postando sul web e dedicandola ai molisani una bellissima foto da lei scattata dal colonnato della Basilica di San Pietro nella Capitale mentre un magnifico arcobaleno impreziosisce l’Urbe e i suoi monumenti più celebri, Vaticano in testa. La motivazione del click di “Vlady” : “Uno scatto -ha scritto Luxuria- che dedico al Molise, dove presto sarò per ammirare ambiente, arte, territorio e conoscere i molisani”.

Tonino Atella