Viviamo nel mondo del male

di Sergio Genovese

Dalla guerra in Ucraina all’insulto alla tomba di Alfredino Rampi, dalla uccisione dei genitori per interessi, all’acido buttato in faccia alle due ragazze nel napoletano addirittura da una zia. Dal palese, drammatico consumo di droga nei giovani alla vergognosa omissione dello Stato e delle famiglie per un problema che rischia di bloccare il futuro delle nostre Società. L’orizzonte ma anche il terreno che abbiamo sotto i piedi si riempie di cattivi presagi che non sono diradati dagli esempi di bene che pure riscontriamo che comunque in un contesto di normalità non dovrebbero essere una condizione “speciale” ma assolutamente umanamente “normale”. Invece diventano extra proprio perché la tendenza, giorno dopo giorno, è quella di conquistare il buio dell’anima che non è solo quello di Putin che nella sua follia si gioca le vite dei bambini a cui ha dato morte e terrore. Il male endemico è dentro di noi perché siamo da tempo arroccati nel nostro egoismo che quando si deforma arriva alle devianze di cui ho fatto racconto all’inizio del pezzo. Quando ci narrano storie orribili di mamme, padri o sorelle fatti a pezzi anche per qualche migliaio di euro, noto che la gente non si scandalizza più perché certi eventi è come se fossero diventati la consuetudine del nostro quotidiano. Se la ipotesi fosse fondata sarebbe un altro anello di una catena che stringe la nostra esistenza dentro l’esclusiva ispirazione del male. Ma è importante capire che il male non è solo la conseguenza di un’azione tesa ad offendere, il male sta anche dentro i nostri silenzi, le nostre omissioni, la nostra tendenza a farci i fatti propri anche quando facendoci quelli degli altri risolveremmo una questione di civiltà sociale. Il male è anche rinunciare ad una denuncia o abbandonare un ideale per non correre rischi di farsi nemici. Il male sta anche dentro le nostre ipocrisie di cambiare parere la sera dopo averne avuto un altro di mattina perché il cerchiobottismo è il sentimento che prevale. Purtroppo l’analisi riportata non è il frutto, come affermerebbero certi nani sociali, di luoghi comuni sparati nel mucchio per fare “ammuina” ma l ‘analisi cruda di molti esperti, che condivido pienamente , assolutamente preoccupati per la fine che potrebbe fare il mondo. Quando nei talk di successo sentiamo tessere le lodi da opinionisti improvvisati e persino pagati nei confronti di certi influencer è sicuro che prepariamo il male. Come è possibile annullare la storia della vita che attraverso i suoi tanti scrittori e poeti ha tentato di insegnarci che il pensiero deve restare libero senza condizionamenti altrimenti si è servi di qualcuno o di un sistema. Oggi inneggiamo e facciamo sentire importante chi è bravo ad influenzarci. Ma vogliamo scherzare? Siamo passati da Giacomo Leopardi a Gianluca Vacchi ? Di quale materia possono essere i mattoni incastonati per il muro della vita dai nostri giovani se le attrazioni sono di questo livello? Con quale sensibilità umana e sociale può crescere un adolescente che ambisce a diventare un follower? E quanti uomini e quante donne tentano di arginare tale deriva che ha proselitismi esagerati alla faccia del candore con cui qualcuno descrive la genotipia dei ragazzi del selfie che poi pubblicano le foto osé della propria ragazza? In quante scuole si dibattono certi argomenti? Sono convinto che in poche aule entrano certi discorsi perché come dicevo ci stiamo abituando al male travolti dal nostro vivere dentro steccati che guardano all’io e non al noi. Quello che tardiamo a capire è che certe premesse poi, in un percorso intossicato, portano a quei figli che hanno fatto a pezzi la mamma. Ci sarebbe da pensare ma soprattutto da cambiare.