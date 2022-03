Viviamo insieme il nostro domani, la convention di Conad Adriatico

Un momento prezioso che ospiterà l’Assemblea di Bilancio in programma dall’8 al 12 giugno 2022 presso il Pugnochiuso Resort di Foggia

Conad Adriatico è lieta di invitarvi alla Convention Memoria di Futuro: Viviamo Insieme il Nostro Domani, che si terrà presso il Pugnochiuso Resort (Foggia) dall’8 al 12 giugno 2022.

Un momento prezioso che ospiterà l’Assemblea di Bilancio per l’approvazione dei risultati 2021, in cui Conad Adriatico si ritroverà per celebrare il suo 50° anniversario e condividere il proprio impegno verso le sfide future.

L’Assemblea di Bilancio si svolgerà sabato 11 giugno alle ore 17:00 presso il centro congressi del villaggio turistico alla presenza dei Soci e del management di Conad Adriatico.

Prima dell’avvio dei lavori assembleari è prevista una conferenza stampa dedicata in cui interverrà l’Amministratore Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando che si svolgerà sabato 11 giugno alle ore 11:00 presso la hall dell’hotel Il Faro.

Conad Adriatico è una realtà leader sul territorio che concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità e dei territori in cui è presente.

Nata da una realtà a confine tra Marche ed Abruzzo, Conad Adriatico oggi è presente in 5 Regioni – Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata oltre che in Albania e nel Kosovo – con 454 punti vendita sul territorio, un fatturato di oltre 1.800 milioni di euro e una quota di mercato del 18,2% confermandosi leader nel territorio in cui opera.