“Vivere con Cura”, Nicoletta Radatta ospite della Bibliomediateca di Campobasso

Si terrà domani, giovedì 17 novembre, alle ore 18.15, presso la Bibliomediateca Comunale di Campobasso in via Roma, nell’ambito della rassegna “Vivere con Cura”, il ciclo di incontri tematici promosso dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Campobasso sarà ospite Nicoletta Radatta, di ‘La rivoluzione a tavola‘, formatrice nell’ambito dell’educazione alimentare integrale, che interverrà per illustrare come fare a riconoscere la pubblicità ingannevole di alimenti che promettono vantaggi (inesistenti) per la nostra salute.

La trasformazione del cibo in merce ha convertito l’alimentazione in un imponente giro d’affari e le nostre abitudini alimentari possono avere un forte impatto sull’ambiente e sugli ecosistemi. Per questo diventa essenziale conoscere cosa mettiamo veramente nei nostri piatti e poter ricevere in merito informazioni accurate volte alla promozione di scelte alimentari sane, sostenibili e consapevoli che contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale del cibo e aumentare il benessere sociale.

Nicoletta Radatta, nell’incontro di giovedì 17 novembre in BiblioMediaTeca Comunale a Campobasso, accompagnerà il pubblico presente in un percorso di conoscenza di quelli che sono gli aspetti nascosti legati al mondo del cibo e tutti i relativi risvolti di carattere ambientale e sociale.

L’ingresso all’evento è gratuito.