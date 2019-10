Vive in macchina da due mesi, un nostro lettore si offre di aiutarlo

Il signor Pino di Campobasso pronto a mettere a disposizione una stanza per il 61enne rimasto senza casa e senza lavoro

CAMPOBASSO. Dopo il nostro articolo di questa mattina, mercoledì 23 ottobre (L’ARTICOLO QUI) sulla sua vita di stenti, con la macchina che è diventata la sua dimora da due mesi in seguito ad un ictus che tre anni fa gli ha fatto perdere il lavoro, come documentato anche dalle telecamere di La7 che si sono recate da lui a Portocannone per intervistarlo, si apre uno spiraglio di luce e di speranza per il signor Antonio che, in realtà, è originario di Casalnuovo (Napoli). Pino (nome di fantasia) che vive a Campobasso, venuto a conoscenza del dramma umano del 61enne, ha contattato la nostra redazione mettendo a disposizione una stanza, con tutti i comfort, per ospitare il signor Antonio durante il periodo invernale ormai alle porte. L’uomo di Portocannone, dunque, non è più un fantasma – come ha dichiarato lui stesso – perché ha toccato il cuore di Pino che si è subito offerto di aiutarlo. Antonio quindi, qualora voglia beneficiare di questo gesto di generosità, può contattare la nostra redazione al numero 0874-484623.