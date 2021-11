“Vivaldi la bella stagione”, una lezione di musica, storia e civiltà: un successo al Savoia

di Vittoria Todisco

L’attesa, resa lunga dalla pandemia, ha connotato di aspettative lo spettacolo di Andrea Ortis: “Vivaldi la bella stagione” prodotto da Laura Carissimi per Ouverture. Un’attesa ripagata da due ore e 20 minuti di spettacolo con la musica, quella bella, importante, immortale, filo conduttore e colonna sonora del lungo racconto reso dallo stesso autore, regista, interprete, ovvero Andrea Ortis. Due ore abbondanti, senza ( come si è soliti dire: soluzione di continuità), che ha trasformato il palcoscenico in cattedra, lasciando, a dir poco inchiodati alle poltrone, gli spettatori, spiazzati, colti alla sprovvista da una inaspettata performance che nel trasformare Ortis in docente faceva appello alle nozioni culturali di base di ciascuno, quale bagaglio indispensabile per compiere con lui un viaggio attraverso i secoli .

Un viaggio voluto per riportare lo spettatore alle origini della musica, scoprendo come attraverso tale passione l’arte stessa, in ogni sua forma: intelletto, scienza, inventiva, pensiero filosofico, siano rimasti contagiati, sono cresciuti, si sono sviluppati attraverso l’opera di musicisti famosi ed esecutori di ogni tipo. La musica come si è soliti dire, è cambiata nel corso dei secoli, da colta è diventata popolare, tornando, come accadeva da principio, a contagiare il pubblico che rimane il protagonista assoluto non solo di quell’arte coinvolgente che si sviluppa sui palcoscenici teatrali, quanto protagonista del cammino stesso compiuto dall’umanità. Ortis l’ha presa alla lontana volendo dare respiro mitteleuropeo al lavoro teatrale presentato in anteprima, a Isernia, e domenica sera, al Savoia di Campobasso. Sappiamo quanto è bravo, dotato com’è di genialità che, seppure animata dalla passione è alimentata e fortificata dallo studio, dall’intransigenza che mette nel curare i testi. In questo lavoro su Vivaldi è stato mattatore seppure attento nella sua intuizione artistica, nello scegliere chi lo accompagna sul palcoscenico. Attento, generoso nel proporre la conoscenza di artisti molisani che si fanno ben valere oltre questo nostro, piccolo mondo antico, a riprova che dal Molise non si esportano solo caciocavalli. L’Orchestra Barocca che ha eseguito le musiche è diretta dal Maestro Antonello Capuano, nato a Campobasso nel 1978, che con Ortis ha già composto le musiche per “Vincent cafe” musicista, ancor più che di giovane età, che vanta una carriera costellata di successi ai quali si aggiunge questo Vivaldi che è stato suo specifico argomento di studio. Bravo Francesco Cipullo al clavicembalo, la dolcissima Carmen Iafigliola nel ruolo di soprano e i danzatori Elisabetta Dugatto e Raffele Iorio.

Si ma Vivaldi quanto arriva!

Si chiedeva intanto il pubblico nell’ apprezzare e sottolineare con applausi gli intermezzi musicali di alta esecuzione, le scene, le luci, i costumi, il balletto, un insieme così armonioso da rendere lo spettacolo contornato da un’aurea favolistica, la stessa che trasmette la visione dei Concerti di Capodanno che riempiono le case di melodie mentre il profumo del brodo di cappone bolle in cucina.

Ecco Ortis forse voleva trasmettere l’idea che per apprezzare la musica non bisogna necessariamente indossare l’abito buono. Essa ti raggiunge ovunque, è nell’aria, nella natura, la si può cogliere nel canto degli uccelli, nello stormire delle foglie, nello scorrere dell’acqua di un ruscello. Da mattatore, ma no’, da uomo di teatro ha offerto spunti di riflessione sul periodo che stiamo vivendo, simile ad altri altrettanto drammatici che nel passato hanno già tormentato l’umanità e cambiato il corso della storia. Eppure così forieri di creazioni artistiche. Sarà l’arte a salvarci ! L’arte che non è mai fine a se stessa ma volano di sviluppo economico, occupazionale, progresso, occasione per favorire, scambi, turismo e conoscenza.

Quando si è aperto il capitolo Vivaldi è stato un fuoco pirotecnico oltre che di musica e canto, di emozioni, suggestioni, commozione, pietà per il triste epilogo dell’esistenza di questo musicista orto in solitudine che abbiamo appena appena imparato a conoscere attraverso il saccheggio che la pubblicità ha fatto delle sue melodie. Allora si è compreso che Ortis non voleva rendere del “prete rosso” la solita biografia. Il racconto si è fatto musica, armonia, testimoniando che essa è magnifica nel favorire ammirazione sincera, scambi culturali senza alcun pregiudizio da parte degli artisti, fermento creativo seppure caratterizzato dal proprio stile personale.

Una bella lezione di musica, storia, costume e civiltà. Uno spettacolo che in parte appartiene al Molise come Ortis appartiene a questa terra.