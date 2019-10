Vivai, orti e giardini da tutelare: la proposta di legge regionale bipartisan

Il provvedimento è stato presentato da Matteo, Di Lucente, Romaguolo e Micone per la maggioranza e Primiani, Manzo, Fanelli e Facciolla per l’opposizione

CAMPOBASSO. I consiglieri Micaela Fanelli, Vittorino Facciolla, Paola Matteo, Patrizia Manzo, Andrea Di Lucente, Aida Romagnuolo, Salvatore Micone e Angelo Primiani hanno presentato una proposta di legge regionale sulla “Tutela, Conservazione e Valorizzazione della Diversità Vegetale del Territorio Molisano”. Il provvedimento mira alla sua conservazione anche mediante la tutela e la valorizzazione delle diversità vegetali autoctone a rischio estinzione. La proposta legislativa vuole in tal senso far propri gli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, ratificata dalla Conferenza internazionale su ambiente e sviluppo tenuta a Rio de Janeiro nel 1992. Convenzione sulla quale sono allineate le strategie dell’Unione Europea, e che l’Italia ha ratificato nel 1994.

L’articolato dell’iniziativa propositiva prevede poi che i giardini, gli orti botanici, gli erbari, le banche del germoplasma e i vivai pubblici, siano riconosciuti quali rete per la tutela, la conservazione e la valorizzazione della diversità regionale molisana. Nodo primario di tale rete, è lo storico Giardino della Flora Appenninica di Capracotta.

Previsto quindi che le strutture della rete siano gestite esclusivamente da enti pubblici, università, enti di ricerca, da associazioni ambientaliste o da privati, purché appositamente convenzionati con gli enti gestori. Inoltre la Regione, sulla base di progetti e programmi specifici presentati, potrà concedere contributi per ricerche di base e applicate da affidare a laureati in Scienze biologiche, ambientali, agrarie e forestali, naturali; acquisto di strutture, attrezzature e macchinari con esclusione degli automezzi; pubblicazioni didattiche e divulgative; manutenzione straordinaria di aiuole e infrastrutture. La proposta di legge va ora all’esame della Commissione consiliare competente che sarà chiamata ad esprimere il parere di rito, per poi giungere all’attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni finali.