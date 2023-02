Vittoria Schlein, Fanelli: «Auguri a una giovane donna e a un partito più forte e innovativo»

«In Molise – ha scritto Micaela Fanelli, capogruppo Pd in consiglio regionale – sono stati 6786 i votanti per le primarie: 4712 i voti attribuiti a Stefano Bonaccini, 2074 le schede per Elly Schlein.

Il mio grazie va al milione di votanti in Italia e ai quasi settemila della nostra regione. Così come un immenso grazie lo rivolgo ai tanti volontari che, nella giornata gelida di ieri, sono stati per ore ai gazebo.

Una festa della democrazia riuscita, quella del nostro Partito Democratico! Un partito fondato sulle primarie, che come avvenuto questa volta, ribaltano il voto degli iscritti con la vittoria di Elly Schlein.

A lei l’augurio di buon lavoro più sentito e sincero. Ha vinto l’innovazione e la voglia di cambiamento. Ha vinto una donna e una giovane. Bene, è molto bello!

Sostenevo convintamente Bonaccini e a lui va il mio abbraccio anche oggi, ancora convinta che potesse fare un ottimo lavoro di ricucitura con il Paese e con le anime interne ed esterne del partito, come ha dimostrato anche nella sua dichiarazione di ieri sera dove se, era scontato l’augurio all’avversaria, lo era certamente meno la convinzione con cui ha dichiarato di voler ora lavorare all’unità del PD. Lo farà. E noi sostenitori glielo chiederemo sempre, contro ogni ripetizione del passato. Certo una riflessione su quello che è successo andrà fatta e per superare le divisioni di un partito diviso a metà ci vorrà molta saggezza e capacità da parte di tutti.

Sui numeri, invece, se da un lato è innegabile l’abbassamento della partecipazione al voto sia a livello nazionale così come nello stesso Molise, dove nel 2017 arrivammo a 11.936 votanti e nel 2013 addirittura a 12.431, è pur vero che un milione è certamente un dato che dice che il PD regge e continua a fare del confronto e della partecipazione il sale della democrazia.

Resto poi molto soddisfatta della partecipazione vera nella ‘mia’ Ricca, dove abbiamo passato una giornata di allegria anche con Alessandra Salvatore e Giose Trivisonno.

Proprio ad Alessandra, unica eletta della lista Schlein in Molise, i miei auguri di buon lavoro.

A Ovidio Buontempo, Benedetta De Lisi e Oscar Scurti, la ‘flotta’ regionale di Bonaccini proporzionalmente più forte d’Italia, l’impegno di una rappresentanza qualificata in Assemblea.

Sono certa lo faranno!

Sono certa ci riusciranno!

Ora si parta dalle dichiarazioni della neosegretaria per un programma che metta al centro la lotta alle disuguaglianze e alla precarietà: per un lavoro dignitoso, soprattutto per i giovani. Questa la priorità anche per il Molise.

Su queste basi programmatiche è aperta la partita per le prossime Regionali in Molise. Con un PD determinato e attrattivo, capace di mobilitare le persone, essere magnete per la coalizione e vincere il 25 e 26 giugno 2023.»