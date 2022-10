Vittime degli incidenti sul lavoro, Gravina: uomini e donne che non sono stati tutelati dallo Stato

Il sindaco di Campobasso presente alla 72esima Giornata nazionale organizzata in piazza dall’Anmil

In occasione della 72ª Giornata Nazionale dedicata al ricordo delle Vittime degli Incidenti sul lavoro, a Campobasso, la locale sezione dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi sul Lavoro (Anmil), ha voluto rimarcare la ricorrenza prima con una Cerimonia religiosa, svolta presso la parrocchia del Sacro Cuore, e poi con la deposizione di una corona al Monumento dei caduti sul lavoro in via Garibaldi (palazzo Inail).

Alle celebrazioni ha partecipato, insieme alle altre autorità civili e militari della città e della regione, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina.

“Dal 1943, quindi da poco meno di ottant’anni, l’Anmil difende e rappresenta, su tutto il territorio nazionale i lavoratori, battendosi affinché alle vittime di infortuni e malattie professionali, nonché alle loro famiglie, siano garantite adeguate tutele. – Ha voluto ricordare il sindaco di Campobasso – L’opera di prevenzione e di sensibilizzazione per tutto ciò che riguarda la sicurezza nel mondo del lavoro è indispensabile così come lo sono, in questo ambito, i controlli e la verifica del rispetto delle leggi.

I dati resi noti attraverso gli Open Data Inail mostrano una realtà preoccupante: entro lo scorso mese di luglio sono state presentate 36.163 denunce di malattia professionale, 441.451 denunce di infortunio, di cui 569 con esito mortale.

Numeri impressionanti – ha sottolineato Gravina – che non sono solo dati statistici, sono ben di più, sono uomini, donne, intere famiglie che non hanno ricevuto l’attenzione e la cura che meritavano, non hanno ricevuto quelle tutele, da parte anche dello Stato, che avrebbero potuto evitargli i danni, purtroppo spesso mortali, subiti nell’esercizio del proprio diritto costituzionale al lavoro.

Numeri che devono richiamare tutte le parti in causa a una responsabilità che porti a un’inversione di rotta nell’ambito della sicurezza sul lavoro nel nostro Paese, – ha dichiarato in conclusione il Sindaco – ancora troppo in ritardo su questo che è un tema di vita, nonché un diritto che siamo tenuti a garantire e difendere a favore di tutti i lavoratori.”