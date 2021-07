Vittime da sangue infetto, in Molise pagamenti bloccati: la segnalazione

Da almeno due bimestri la Regione Molise non paga gli indennizzi per le vittime da sangue infetto. Il contributo è previsto per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. La segnalazione è arrivata da una persona interessata che evidenzia come in precedenza gli accrediti avvenivano senza problemi mentre ora tutto è fermo. Da qui la richiesta, rivolta ai responsabili del servizio, per sbloccare i pagamenti e assicurare gli indennizzi previsti dalla legge.