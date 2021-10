A Castel del Giudice, in provincia di Isernia, i Vigili del Fuoco di Agnone hanno recuperato un vitello caduto in un pozzo affiorante. Con l’aiuto di un Auto Carro Trasporto hanno vincolato un operatore ad un palo pescante che si è calato, con tecniche di derivazione speleo alpino, nel pozzo imbrancando l’animale e permettendo il recupero dell’animale.

L’animale in buone condizioni è stato consegnato all’allevatore.

