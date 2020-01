‘Vitamina M’ a Capracotta per il ministro Provenzano

Vitamina M per il ministro Provenzano. “M come Molise”, dichiara soddisfatto il sindaco Candido Paglione, dopo l’incontro con l’esponente del Governo Conte: «A Capracotta con Il ministro del sud e della Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, per parlare della Strategia Nazionale per le Aree Interne. Un bagno di folla per un argomento che ci appassiona e ci fa sperare. Dobbiamo prima di tutto fare lo sforzo di passare da una visione museale e da cartolina – buona per le scampagnate della domenica – a una visione produttiva dei nostri territori, provando, finalmente, a spendere la carta del capitale territoriale che abbiamo tenuto inutilizzato per troppo tempo. Grazie al ministro Provenzano per essere venuto in Molise e per aver voluto concludere la sua giornata a Capracotta, il comune simbolo della montagna del Molise. Della nostra piccola regione ultimamente al centro dell’attenzione mondiale grazie al New York Times. E’ un’occasione storica, la vitamina M come l’ha definita Franco Arminio. Adesso servono dei buoni incoraggiatori. Noi ci crediamo!».