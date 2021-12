Vitagliano riconfermato segretario territoriale Fit-Cisl Molise

Il 2 dicembre si è tenuto il congresso FIT Molise per il rinnovo delle cariche. Antonio Vitagliano èstato rieletto per il secondo mandato come segretario territoriale FIT CISL per il Molise. “Colgo l’occasione per ringraziare – ha detto Vitagliano – per la fiducia dimostratami nel poter proseguire il lavoro iniziato nel TPL. Con la convinzione di raggiungere risultati significativi nell’interesse dei lavoratori e dei cittadini. Grazie a tutti”.