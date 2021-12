Vita nuova per la palestra di Palata: gli studenti attendono la riapertura

Appena termineranno i collaudi dei lavori effettuati la palestra riaprirà i battenti

Si sono conclusi i lavori di risanamento e adeguamento impiantistico della palestra comunale di Palata all’edificio scolastico di via Kennedy, realizzati in parte con fondi propri dell’Ente e in parte con finanziamento da parte della Regione Molise.

I lavori, iniziati nell’anno 2019 hanno subito purtroppo un rallentamento a causa delle chiusure connesse all’emergenza Covid-19.

“Sono attualmente in corso i collaudi dei lavori effettuati -hanno fatto sapere dal Comune- e appena terminati si provvederà alla riapertura della palestra agli studenti del nostro plesso scolastico”.