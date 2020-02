Vita appesa ad un filo, il sindaco Ciccone: «Thomas è figlio di tutto il paese»

Vent’anni e ancora tanti sogni nel cassetto. Una vita appesa ad un filo perché un destino crudele vuole voltargli le spalle. Thomas lotta in un letto del reparto di Rianimazione al Cardarelli di Campobasso. Viene tenuto in coma per le gravi ferite riportate nello scontro avvenuto nella tarda serata di venerì 31 gennaio fra la sua auto (una Fiat Punto) e un furgone sulla Statale 17 al bivio di San Massimo. Ha riportato un gravissimo danno ad un occhio e presenta gravi problematiche renali. I medici monitorano i parametri vitali minuto dopo minuto senza lasciare nulla di intentato. Thomas è figlio di genitori di origine albanese che si stabilirono a Macchiagodena (Isernia) una ventina di anni fa. Gente perbene che aveva deciso di lasciare un paese in difficoltà per trovare un futuro in Italia, famiglia che aveva ritrovato dignità e forza grazie al duro lavoro.

Il sindaco di Macchiagodena Felice Ciccone, è affranto e parla di una disgrazia che ha toccato profondamente tutto il paese. «Perché quando in simili tragedie viene coinvolto un ragazzo così giovane, egli è figlio dell’intera comunità e non solo della famiglia che lo ha generato». Intanto questa sera il parroco don Franco ha organizzato una veglia di preghiera che verrà riunita la comunità per dare un conforto morale e spirituale ai genitori e ai due fratelli di Thomas.