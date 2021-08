Visite nei Borghi e aperture straordinarie: record di turisti a Bagnoli del Trigno

Visite nei Borghi e Aperture Straordinarie. Grazie ai Volontari record di turisti a Bagnoli del Trigno.Neanche il Covid ha fermato il Gruppo di Volontariato di Bagnoli del Trigno, per l’emergenza durante il lockdown, ma anche per progettare la ripartenza nel migliore dei modi. Infatti i risultati stanno arrivando e in pochi mesi il paese ha visto crescere a dismisura il numero dei visitatori che giungono da ogni parte d’Italia. Si lavora per promuovere ma anche per far rimanere soddisfatti i tanti turisti che troverebbero molti siti chiusi o senza nessuno che possa guidare per le strade e i vicoli del paese. Si è lavorato anche per sistemare alcune aree verdi abbandonate, riscoprendo fonti e riusando degli pneumatici che erano stati gettati nei boschi verniciandoli e facendoli diventare fioriere.Nei mesi di chiusura i volontari hanno lavorato anche ad un progetto che da quest’anno diventerà permanente. Si tratta del Museo del Presepe, tipico del periodo natalizio che si adatta all’esposizione che dura tutto l’anno ospitando anche una ricca raccolta d’arte contadina e di oggetti del secolo scorso che sono stati recuperati in paese (spesso anche salvandoli dalla spazzatura). Un’occasione per i più anziani per ricordare e per i più giovani per riflettere su uno spaccato di storia dei propri antenati. Oltre la novità non mancano i siti storici del paese con le chiese della Terra di Sopra e di Sotto e il gettonatissimo Castello Sanfelice, aperto in collaborazione con il Comune. I vicoli si stanno riempiendo ogni giorno di più anche per i bagnolesi nel mondo che fanno rientro a casa; Bagnoli, infatti, in questo mese, più di altri in Molise, ha un fortissimo turismo di rientro e passa dai 700 residenti a circa 5000. A questi si aggiungono i visitatori che stanno riempiendo hotel, B&B, case in affitto e ristoranti, oltre ai turisti occasionali provenienti davvero da tante parti d’Italia e non solo. È bello lo scambio che si crea con tanti paesi molisani che stanno venendo a scoprire Bagnoli; il covid ha portato una riscoperta dei paesi non solo da parte di chi viene da fuori, ma anche e soprattutto da chi vi è dentro. Finalmente ci stiamo accorgendo delle potenzialità che abbiamo e che non dobbiamo per forza cercare altrove.Il presidente dell’associazione Culturale dei Volontari ringrazia tutti i collaboratori coinvolti nel preparare, nell’accogliere, nel pulire, nell’organizzare, ininterrottamente da mesi per il bene del paese.Tutte le visite si svolgeranno rispettando le regole anti-covid vigenti.