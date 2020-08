Visite guidate a San Martino in Pensilis, 18 e 21 agosto a cura di Me.MO

Che cosa si può visitare a San Martino in Pensilis?

Tra le tante richieste di informazioni a cui rispondiamo quotidianamente c’è anche questa.

A San Martino in Pensilis il 18 e il 21 agosto alle ore 18.30 sarà possibile visitare il Centro storico e il Convento Gesù e Maria. Un’occasione da non perdere per scoprire un altro dei tanti piccoli ma bellissimi borghi molisani.

Il tour è gratuito, organizzato dal Comune di San Martino in Pensilis in collaborazione con #memocantiericulturali.

È obbligatoria la prenotazione, posti limitati. Lo spostamento, dal Centro al Convento, è gratuito grazie al pullman messo a disposizione dal Comune.

Contatti, info e prenotazioni: memolarino@gmail.com o 3249517836.