Visitatori in aumento, Campobasso verso l’introduzione della tassa di soggiorno

Ad oggi è l’unico capoluogo senza l’imposta: gli introiti verrebbero reinvestiti unicamente come fondo per il turismo e la valorizzazione del territorio

Quasi tremila soggiornanti nei mesi di novembre, dicembre e gennaio. Numeri in aumento che hanno spinto l’amministrazione comunale a prendere in seria considerazione l’idea di introdurre l’imposta di soggiorno, misura possibile per città turistiche e – come nel caso di Campobasso – per i comuni capoluogo. Si tratterebbe della ‘famosa’ tassa da versare da parte di chi pernotta presso le strutture cittadine, da reinvestire successivamente in operazioni di valorizzazione del territorio. Su quest’ultimo aspetto si registra piena convergenza a Palazzo San Giorgio tra le forze politiche, con possibili correttivi in corsa, come l’esenzione superati i 4 o 5 giorni di pernottamento.

L’imposta, che dovrebbe restare ben al di sotto della soglia massima stabilita dalla legge pari a 5 euro, potrebbe essere introdotta in qualsiasi momento ed è da considerarsi distinta dalle logiche di bilancio.

“La sentenza della Corte dei Conti ha dato delle linee guida ben specifiche su come raccogliere e reinvestire i fondi – ha spiegato l’assessore al Bilancio Panichella – le strutture ricettive raccolgono i proventi, che in maniera vincolata devono essere reinvestiti dal comune in materia di turismo. E’una possibilità concreta sulla quale stiamo ragionando, al fine di dare una spinta ulteriore alle iniziative finalizzate al territorio”.