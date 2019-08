Visita istituzionale in carcere, «assicurato il nostro impegno»

Il punto dei consiglieri regionali Scarabeo e Romagnuolo dopo il tour a Larino

I consiglieri regionali Massimiliano Scarabeo e Nico Romagnuolo ringraziano la Camera Penale di Larino, nelle persone del presidente, avvocato Roberto D’Aloisio, e di tutto il direttivo per essere stati invitati alla visita istituzionale svolta nei giorni scorsi nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto in carcere”. I consiglieri hanno apprezzato il lavoro svolto dal direttore, Rosa La Ginestra, e da parte di tutto il personale della struttura di contrada Monte Arcano come una “buona pratica” fondata sui valori costituzionali e sull’umanità della gestione della casa di reclusione nonostante le criticità e le difficoltà riscontrate. «La collaborazione con le istituzioni e le realtà associative risulta fondamentale – hanno affermato Massimiliano Scarabeo e Nico Romagnuolo – per questo vogliamo assicurare il nostro impegno, in base al ruolo e alla funzione che spetta alla Regione, per sostenere e sollecitare ogni possibile intervento o iniziativa anche legislativa, da quelle finalizzate all’inserimento sociolavorativo alle problematiche relative alla viabilità e all’accompagnamento dei familiari dei detenuti».