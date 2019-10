In mattinata a Isernia con gli studenti, nel pomeriggio a Campobasso per la firma del Contratto di Sviluppo

Firma del Contratto di Sviluppo, il premier Giuseppe Conte venerdì sarà nuovamente in Molise per l’attesa sottoscrizione. Quella dell’11 ottobre sarà una giornata interamente dedicata dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla nostra regione. Durante la mattina infatti Conte si recherà a Isernia, presso l’Auditorium Unità d’Italia; qui, a partire dalle ore 11,30, incontrerà gli studenti degli Istituti scolastici superiori della Provincia di Isernia. Nel primo pomeriggio il premier si sposterà nel capoluogo di regione. Alle 14.45 Conte sarà in Prefettura per la firma del Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise. Il premier, dopo le visite dell’11 febbraio e del 15 aprile scorsi, dunque incontrerà di nuovo i sindaci, le associazioni e gli enti che hanno partecipato all’importante iniziativa volta a promuovere lo sviluppo economico della regione, attraverso progetti sostenibili a livello locale.