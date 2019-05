Visita al carcere del senatore Ortis: «Il Ministero farà luce su quanto accaduto»

Il Senatore molisano M5S Fabrizio Ortis in qualità di parlamentare si è recato questa mattina presso il carcere di via Cavour per verificare di persona lo stato delle cose alla luce di quanto successo ieri sera. «Il Ministero farà le sue valutazioni. C’è da capire – ha affermato il senatore – se queste restrizioni di cui si parla rientrino in ciò che spetta di diritto. E’ vero anche che avere un carcere in centro città, oggi, è inconcepibile».