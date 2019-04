Visita a sorpresa del ministro Trenta durante l’assemblea dei 5Stelle a Campobasso

CAMPOBASSO

Visita a sorpresa del Ministro della Difesa Elisabetta Trenta durante i lavori per la scrittura del programma del MoVimento 5 Stelle per le prossime Elezioni Amministrative di Campobasso. Presenti il candidato sindaco 5 Stelle Roberto Gravina e la consigliera comunale Paola Felice che ha immortalato il momento postando una foto con il ministro sul suo profilo Facebook. «É venuta a farci un grosso in bocca al lupo. Grazie Ministra», ha scritto la pentastellata.

La ministra della Difesa è in Molise in occasione dell’evento organizzato in vista dell’anniversario della rinascita dell’Esercito Italiano, in programma domani a Rocchetta a Volturno presso il Museo Internazionale delle Guerre Mondiali.