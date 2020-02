Virus Corona, giù la maschera!

AMEDEO CARUSO*

Un virus pericoloso, superbo e altezzoso (è incoronato) si aggira per l’Europa. Partito dalla Cina, se ne teme la diffusione in tutto il pianeta. Le notizie dal fronte delle “mascherine” sono tremende, angoscianti, paurose. La corsa al bavaglio sta impazzando tra gli italiani e i cinesi che vivono in Italia. Un vero caravanserraglio: farmacie prese d’assalto per accaparrarsi le ultimissime protezioni naso-bocca rimaste nei depositi; ristoranti e negozi cinesi disertati. Ma, quel che è più grave, si sta scatenando tra la gente molto “influenzata” dalla paura e dalla psicosi un’antipatica caccia agli untori di manzoniana memoria. E come se non bastasse, c’è una grossa fetta d’Italia lavorativa e studentesca già a letto con l’influenza stagionale comune e banale, che guarda caso ha gli stessi sintomi della cosiddetta “cinese”: febbre, mal di gola, malessere generale, tosse, naso chiuso…

Su internet crescono in modo esponenziale le notizie allarmanti, per cui anche chi vorrebbe mantenere la calma e il sangue freddo proprio non ci riesce. Chi scrive vi parla anche lui dal fronte delle mascherine, quelle istituzionali però, quelle che forniscono a noi medici negli ospedali o che utilizziamo negli studi per ragioni precise: metto la mascherina se ho il raffreddore per evitare di contagiare i miei pazienti. Naturalmente utilizziamo guanti sterili e mascherine anche per effettuare medicazioni per consentire al più semplice intervento la massima igiene. Così funzionano anche le sale operatorie dove tutti indossano indumenti e protezioni per garantire il controllo contro ogni infezione.

Mi sembra di respirare, con tutte queste mascherine in giro (e mi piacerebbe che fosse solo un brutto scherzo, perché siamo proprio a carnevale) un’atmosfera niente affatto piacevole, perché sento un odore saturo di razzismo. Credo che lo avvertano tutti gli asiatici presenti in Italia che si sentono scansati e additati o evitati come potenziali agenti infettanti.

Sembra insomma di essere tornati ai tempi della colonna infame (fatta costruire dai giudici nel posto dove fu giustiziato uno dei due accusati a futura memoria) raccontata dall’autore dei Promessi Sposi, che scrisse appunto dei due presunti diffusori (che erano però innocenti) della peste lombarda del 1630, i quali furono barbaramente torturati e uccisi.

Eccoci arrivati nel 2020 alla corona infame che si presta al bieco gioco delle intolleranze razziali, che cavalcano il virus per ghettizzare chi tenta civilmente di integrarsi in terra italiana con lavori onesti e dignitosi. Pertanto questo virus che per fortuna, e soprattutto per l’ottimo funzionamento del sistema sanitario tricolore, non ha ucciso nessuno in Italia (anche se abbiamo alcuni casi che sono ricoverati in strutture adeguate e competenti) ha però già emarginato migliaia di persone solo perché nate nel paese di origine del virus, sobillando ulteriormente gli sciagurati che ce l’hanno con loro solo perché lavorano e guadagnano vendendo le loro confezioni e i loro cibi che però tanti in Italia sembrano apprezzare. Dalla trincea dove sentiamo di trovarci come medici e psicoterapeuti, vogliamo denunciare questo comportamento malato che colpisce soprattutto le persone deboli e insicure, caricandole di odio e incapacità di convivere con tutti coloro che sono diversi da noi, con il pretesto che possano essere dei propagatori del virus. Forse dovremmo imparare a gestire diversamente le nostre paure che spesso sono rappresentate come in questo momento fatidico e speciale dai cinesi, ma che si sono rivolte nei tempi e nei luoghi più diversi nei confronti dei nomadi, dei neri, degli ebrei, dei palestinesi, degli omosessuali, degli anziani, dei disabili, perché sono tutte razze e categorie tormentate e che giustamente ci tormentano e ci angosciano, perché temiamo il confronto con ciò che non conosciamo bene. In realtà è che non conosciamo bene noi stessi e dovremmo imparare a saper convivere con tutto ciò che non è uguale a noi e non ci piace, come inevitabilmente dobbiamo fare con la malattia, il dolore e la morte.

Allora attenti a quei due: contagio fisico, contagio psichico. Quale sarà il più nocivo? Buona salute a tutti.

*Medico di famiglia, specialista in medicina interna, psicoterapeuta. Giornalista pubblicista, Direttore della rivista Psiche Arte e Società. Esperto in Bioetica. Docente del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Molise. Tutor per i laureati e i laureandi della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi del Molise.