“Virtus Riccia” ospite del Foggia Calcio

Trasferta fuori regione per i ragazzi della Scuola Calcio dell’Asd Accademia Virtus Riccia che si sono spostati nella vicina Puglia per prendere parte allo stage organizzato dalla società Foggia Calcio. Un’esperienza importante per cinque giovani adolescenti riccesi che, con emozione e gioia, hanno disputato una partita nello storico stadio “Zaccheria”. Ogni anno i dirigenti della scuola calcio della città pugliese, la cui prima squadra debutterà in serie C la prossima stagione, sono alla ricerca di nuovi talenti per le loro compagini Giovani emergenti che cercano, e spesso trovano, anche nelle regioni limitrofe. A rispondere ben volentieri all’invito sono stati stavolta i rappresentanti dell’Asd Accademia Virtus Riccia, come raccontato dal presidente Giuseppe Vassalotti: “Ringrazio il Foggia Calcio per la possibilità che ci ha offerto. Un’opportunità che abbiamo deciso di cogliere al volo, anche per permettere ai nostri ragazzi di conoscere nuove realtà, calcare il manto erboso dello stadio comunale “Pino Zaccheria”, confrontarsi con altri atleti. Un’occasione di crescita che ci ha permesso di portare il nome di Riccia anche in Puglia. Sono contento per i cinque ragazzi che, mediante esercizi tecnici ed una partita, si sono messi alla prova con disinvoltura ed entusiasmo. Anche il responsabile del settore giovanile della scuola calcio pugliese si è complimentato con i nostri giovani, che ha reputato responsabili e competenti. Significa che, nonostante lo stop imposto quest’anno dalla pandemia da Covid-19, lo staff tecnico ha lavorato bene ed i risultati cominciano ad essere visibili. Una occasione importante per i ragazzi che elogiamo per l’impegno profuso. Questa è stata la nostra prima trasferta oltre il Molise e, speriamo, sia solo l’inizio. Al di là della reale possibilità di essere riusciti a superare i provini, ciò che conta è stata la bellissima esperienza vissuta dai nostri tesserati che hanno ricevuto anche un’ottima accoglienza. Ci impegneremo sempre al massimo per i nostri giovani, le compagini societarie e tecniche sono pronte per partire, Coronavirus permettendo, già dal primo settembre quando saranno aperte le iscrizioni. Attività agonistiche e non aspettano i calciatori nel campo comunale G. Poce di Riccia”. ag

