Virtuoso del pianoforte si laurea a soli 18 anni col massimo dei voti

Congratulazioni al giovane talento molisano Michele Apollonio che a soli 18 anni consegue la laurea triennale in pianoforte con il massimo dei voti 110/110 presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso.

Michele Apollonio è nato a Campobasso nel giugno 2004, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di sette anni con il M° Salvatore Orlando e successivamente con i Maestri Alessandro Taverna e Aldo Ragone presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso e con la prof.ssa Barbara Chiesi presso il Liceo Musicale “G. Maria Galanti”.

Alla giovane età di 18 anni, sotto la guida del M° Angelo Baranello ha conseguito la laurea triennale in pianoforte con il massimo dei voti 110/110 il giorno 27 ottobre 2022 presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Dal 2019 ad oggi frequenta il “Magisterium di Approfondimento Musicale Pianistico” sotto la guida di una delle più importanti pianiste italiane di fama internazionale, il M° Marcella Crudeli, organizzato dal Rotary Club Roma Ovest.

Numerose sono le sue esibizioni pubbliche con le quali, il giovane pianista è riuscito ad emozionare il pubblico. Dalla giovane età di 16 anni ha svolto un’intensa attività concertistica esibendosi a Roma nel recital pianistico “Notti Romane al Teatro di Marcello” nell’ambito del Festival Musicale delle Nazioni; sempre a Roma con un Concerto presso il “Museo delle Civiltà” di Roma Eur; concerti presso l’associazione “I Concerti del Tempietto”, l’associazione Fidapa BPW Italy sezione Roma Campidoglio; concerti presso il “Chiostro di San Giovanni Battista dei Genovesi” zona Trastevere Roma; concerti nel prestigioso “Salotto di Marcella Crudeli” e numerosi concerti con Orchestra ICNT “I concerti del tempio” diretta dal M° Daniele Camiz presso l’Università “La Tuscia” di Viterbo e presso la Chiesa Valdese di Piazza Cavour a Roma.

In Molise a luglio 2021 si è esibito presso il prestigioso Teatro Savoia di Campobasso in un concerto organizzato dal Liceo Musicale “G.M. Galanti” con il Maestro Marcella Crudeli e il suo Magisterium Pianistico. Nell’agosto 2021 il giovane pianista ha tenuto concerti sul Sagrato della Basilica dell’Addolorata di Castelpetroso (IS) e ad Oratino (CB) nella Chiesa di S. Maria di Loreto con un programma vasto ed impegnativo per il ciclo di eventi “Molise e Musica” in occasione dei festeggiamenti dei 50 anni del Conservatorio “Lorenzi Perosi” di Campobasso. Nel corso degli anni ha partecipato in qualità di allievo effettivo a varie masterclass tenute dal M° Martin Münch, dal M° Ҫana Gürmen, dal M° Olaf John Laneri, dal M° Mariangela Vacatello, dal M° Sofya Gulyak, dal M° Michele Marvulli e dal M° Daniel Rivera. Nonostante la giovane età ha ricevuto primi premi assoluti e primi premi in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali.