Virata meteo, in alto Molise è arrivata la neve

Si attendeva un calo brusco delle temperature con conseguente peggioramento delle condizioni meteo sul sud Italia e sul Molise e così è stato. Questa mattina in altissimo Molise è arrivata anche la neve: a Campitello Matese e Capracotta, come testimoniano le foto, è caduto più di qualche centimetro. Piove, invece, sulla costa dove ieri si sono registrati 25 gradi, e nell’entroterra ma al momento non si segnalano problemi di sorta.