Virale il video dell’orsa che caccia il lupo affamato

L’orsa Amarena del Parco Nazionale torna a far parlare di sè. Questa volta per aver difeso una carcassa di cervo dall’attacco di un lupo. Sul web spopola il video che mostra l’orsa che ha combattuto per tre giorni con un lupo per difendere il cibo. L’orsa non è una qualsiasi, ma è la star del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: stiamo parlando infatti di Amarena il plantigrado che lo scorso anno ha dato alla luce quattro cuccioli riuscendo a svezzarli tutti. È l’orsa che Amarena che ha dormito sulla carcassa del cervo, l’ha difesa battagliando e sfidando un lupo solitario. L’orsa ha sotterrato la carcassa, l’ha vegliata e difesa dalle incursioni del lupo affamato.