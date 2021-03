Violino ed emozioni un anno dopo per non dimenticare le vittime del Covid

Sono immagini che fanno riflettere e che arrivano come un pugno nello stomaco nella Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus. Ad un anno di distanza le immagini della violinista sul tetto dell’ospedale di Cremona scuotono le coscienze e impongono una riflessione su quello che è successo non solo in Italia ma anche in Molise. A distanza di un anno, e con un bilancio di vittime che in questa terza ondata è stato particolarmente pesante per la nostra regione, è il momento di fermarsi a riflettere su quello che poteva essere fatto meglio e che, evidentemente, non è stato fatto. Una giornata che nasce per ricordare chi ha perso la vita a causa del Covid-19, per ricordare i tanti operatori sanitari che si stanno spendendo per evitare il dilagare della pandemia ma anche per infondere speranza. La stessa speranza arrivata attraverso le note della violinista Lena Yokoama che ha scelto proprio il tetto dell’ospedale di Cremona, un anno fa, per esibirsi a sorpresa regalando un momento di pura bellezza.