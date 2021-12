Violenze in città, Gravina: “Campanello d’allarme, ma Campobasso resta sicura”

Parla il sindaco dopo i due episodi accaduti nei giorni scorsi: “Gesti da condannare e punire”

Due episodi di violenza che hanno fatto scattare un campanello d’allarme. Soprattutto perché a Campobasso non si è abituati a circostanze del genere. Babygang, branco, bullismo. O solo noia e voglia di mostrarsi. Fatto sta che quanto accaduto nei giorni scorsi ha fatto cadere qualche certezza nei campobassani. Che hanno scoperto un altro volto di quella che è sempre stata un’isola felice.

Corso Bucci il teatro del primo evento con giovani che hanno aggredito una persona che, tuttavia, ha provato a reagire e a difendersi. Ancor più grave il secondo episodio, avvenuto poco più giù, tra Corso Bucci e via Cavour. Più grave perché ad essere stato malmenato, in base a quanto mostrano le immagini, un uomo di mezza età, apparentemente indifeso. E la furia del branco ha fatto rabbrividire. Intanto perché erano almeno in tre a malmenare l’uomo e poi hanno utilizzato gesti riconducibili alle arti marziali per colpire il malcapitato che non ha fatto altro che indietreggiare ed allargare le braccia in segno di resa e di disperazione.

“Sono gesti non propri della nostra città – ha commentato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina – perché nulla può giustificare atti di violenza. E’ sicuramente un campanello d’allarme e per questo dobbiamo essere attenti e vigili affinché non accadano più. Ci auguriamo che siano casi isolati.”

Il primo cittadino, però, è chiaro su un aspetto: “Non è pericoloso andare in giro la sera per la nostra città, mi sento di escluderlo. Il messaggio che dobbiamo trasmettere è che Campobasso resta una città sicura, ma dobbiamo cercare di prevenire questi fenomeni.”

