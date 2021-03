Violenze e abusi sulle donne, “Anche io ho denunciato”

Il racconto della scrittrice Sabrina Lembo

Il libro “Anche io ho denunciato” racconta il dramma realmente vissuto da donne e non solo, che subiscono violenza psicologica, prima ancora che fisica, e la difficoltà che incontrano nel denunciarlo. Scritto in lingua italiana e spagnola, sotto forma di sceneggiatura, il testo vuole essere un simbolo di riscatto e di incoraggiamento per coloro che restano soli, spesso sentendosi abbandonati e non creduti da nessuno. Oggi Intervistiamo l’autrice Sabrina Lembo, molisana, scrittrice e giornalista che ha recentmente ricevuto il Premio Internazionale Buone Pratiche per ”il Coraggio delle Donne”.

“Anche io ho denunciato” ha come scopo primario la divulgazione di una tematica, quale la violenza di genere, in ambienti formativi e istituzionali in Italia e all’estero, attraverso la presentazione e messa in scena del testo (scritto in italiano e spagnolo da Sabrina Lembo), che dà il nome al progetto stesso. “Anche io ho denunciato” si propone di essere un programma molto più ampio, che ha un inizio ma mai una fine: l’obiettivo è creare una rete internazionale di contatti che, partendo dalla onlus Vite senza paura di Maria Grazia Cucinotta.

Questo libro – afferma l’autrice Sabrina Lembo – è il miglior gesto d’amore che potessi fare verso chi ha subito violenza, ma anche per chi ne ha fatto ricorso. Se si riesce a leggere il testo con un occhio diverso, lontano dai giudizi, con uno sguardo elevato di amore, anche chi ha usato violenza si riconoscerà nell’insegnamento di perdono e di correzione che questo libro vuole dare. L’atto di denuncia di un sopruso è doveroso e necessario, tanto per chi lo subisce, quanto per chi lo opera”.