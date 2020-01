Violenze contro i medici, «in Molise finora si è fatto poco o nulla»

Interviene sulla questione delle violenze contro i medici il segretario regionale Fismu Ernesto La Vecchia

Interviene sulla questione delle violenze contro i medici il segretario regionale Fismu Ernesto La Vecchia. «E’ buona l’iniziativa del Ministro degli Interni sulla video sorveglianza delle ambulanze a Napoli, ma il problema non è solo partenopeo, è esteso in tutto il Paese, anche in Molise, dove in questi anni si è fatto poco o nulla. Serve un piano straordinario di messa in sicurezza della sanità pubblica, dalle postazioni di guardia medica alle ambulanze, passando per il Pronto soccorso e gli ambulatori sul territorio. Strutture adeguate, postazioni di polizia e di sicurezza privata, video sorveglianza, ma anche organizzazione più efficace dei servizi, nell’accoglienza per i pazienti, nei turni di lavoro dei medici (spesso lasciati soli). Serve meno precariato, più personale. Riassumendo più risorse. Quindi fondamentale esaminare la questione della valorizzazione del ruolo come professionisti attraverso strumenti legislativi che ne riconoscono la funzione come pubblico ufficiale. In sintesi, idee e volontà politica. Ora, se no quando».