Violenza sulle donne, nessuna sia più un bersaglio (FOTO E VIDEO)

In piazza Municipio la campagna informativa della Polizia di Stato e tanti spettacoli musicali

CAMPOBASSO. Anche a Campobasso, oggi 25 novembre 2019, si è celebrata la giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne con diversi eventi a tema organizzati in città. Dalle 9 in piazza Municipio, la campagna informativa “Questo non è amore” a cura della Polizia di Stato e, contestualmente, la manifestazione musicale a cura del conservatorio “Perosi” e del liceo “Galanti” cui hanno assistito il sindaco, Roberto Gravina e l’assessore alle Politiche Sociali, Paola Felice, mentre alle 18 si terrà l’evento “Porte aperte al centro antiviolenza” con la presentazione di un progetto di rinascita attraverso l’agricoltura sociale e la degustazione di olio Aspem a cura dell’associazione “Be Free e Aspem-La terra delle donne”.

Inoltre, per promuovere l’iniziativa “Una luce per le donne: una candelina accesa per ogni donna vittima di violenza”, l’Amministrazione comunale nell’atrio del Palazzo di Città ha messo a disposizione di tutti i dipendenti, questa mattina, una candelina. Una luce accesa, il lume della speranza e della memoria per le tante vittime di violenza di genere simbolo rappresentativo del quotidiano impegno in famiglia, a scuola, nei luoghi di lavoro per il rispetto della dignità umana. Nell’atrio del Palazzo Comunale, in linea con le numerose attività, si è tenuto l’evento promosso dalla Polizia di Stato di Campobasso, in collaborazione con il Comune di Campobasso, l’Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Campobasso e della Regione Molise, l’Unimol Cug, il Conservatorio “Perosi” di Campobasso, il Liceo “G. M. Galanti” di Campobasso, il Centro Antiviolenza e Casa rifugio “Be Free” di Campobasso, il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso; una manifestazione musicale con testimonianze sul tema, a cui sono stati invitati a partecipare studenti e docenti di tutte le scuole medie superiori della città di Campobasso.



«Il messaggio del 25 novembre ha forza e significato se lo rilanciamo come individui nella nostra quotidianità ogni giorno, all’interno dei contesti in cui viviamo e nelle nostre relazioni sociali e personali.”, ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, presente nel corso della mattina alla manifestazione che si è svolta nell’atrio di Palazzo San Giorgio, insieme all’assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità, Paola Felice, che ha chiesto che «per le donne vittime di violenza, siano strutturati percorsi di sostegno da parte delle amministrazioni e in collaborazione sempre con gli organi di Polizia e con le associazioni e gli operatori del settore puntando, quando è possibile come in occasione di giornate come quella odierna, in maniera decisa su campagne informative e di sensibilizzazione che coinvolgano soprattutto i giovani in modo attivo e propositivo».