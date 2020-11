Violenza sulle donne, molteplici le attività e gli interventi di Beefree

«Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per il contrasto alla violenza sulle donne, il Centro Antiviolenza e Casa Rifugio BEFREE Molise/ATS (servizio regionale pubblico) nonostante il difficile periodo legato alla crisi sanitaria, ha voluto far sentire la propria presenza sul territorio. Molteplici le attività e gli interventi di BEFREE che, attraverso le proprie rappresentanti, ha partecipato ad eventi sia a livello nazionale che regionale, finanche con un intervento al SENATO avvenuto ieri alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. È in corso, poi, la campagna di sensibilizzazione sui canali social denominata “parlaconoibefreemolise”, che durerà fino al 30 novembre, pensata insieme alla Questura di Campobasso, proprio in virtù di una stretta e fattiva collaborazione quotidiana con le FF.OO., il tutto al fine di lanciare alle donne un messaggio di presenza, del CAV BEFREE e delle Forze dell’Ordine, anche e soprattutto in periodi difficili come questo 2020. La mascherina non impedisce di parlare e di denunciare, questo il senso della campagna! Si sta registrando un’importante partecipazione da parte del territorio, in particolare dei rappresentanti delle istituzioni, della politica, del terzo settore, del mondo dello sport, della scuola, e dell’impresa, oltre che di tutte le persone, uomini e donne, che hanno voluto far sentire la propria presenza ed il proprio supporto alle attività del CENTRO ANTIVIOLENZA, semplicemente attraverso un selfie. Un particolare ringraziamento va al Sig. QUESTORE, Dott. Giancarlo CONTICCHIO, che sin dal suo insediamento ha inteso continuare ed implementare la collaborazione con il Centro Antiviolenza BEFREE, attraverso l’intensa attività della Squadra Mobile, con il dirigente dott. Raffaele IASI, e il CAPO di Gabinetto, Dott.ssa Maria Pia SABELLI».