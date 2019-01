Violenza sulle donne, la Bruzzone e altri ospiti nazionali protagonisti ad Isernia

ISERNIA

Venerdì prossimo, 25 gennaio, con inizio alle ore 14:30, nel palazzo storico dell’ex Curia vescovile di Isernia, in via Mazzini, si terrà il convegno «Diamo voce al silenzio», sui temi della violenza sulle donne. L’evento è stato organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Isernia e dai Centri AntiViolenza ‘Be Free’ Molise, con il patrocinio della Regione Molise e la collaborazione dell’associazione milanese “Il Bello che avanza siamo noi” e della Soroptimist International di Teramo.

«Si tratta d’un incontro di assoluto rilievo – ha dichiarato il presidente del Comitato dei Sindaci dell’ATS, Giacomo d’Apollonio – sia per gli argomenti che verranno affrontati sia per la presenza di personalità di spicco dello Stato e del mondo giudiziario e forense. Sarà un pomeriggio per riflettere e confrontarsi sui vari aspetti d’uno dei problemi sociali più gravi. Bisogna liberare definitivamente le donne dalla violenza, sia fisica che psicologica, e far crescere il rispetto della persona eliminando le differenze di genere che creano pericolose disparità. In tale ottica, un ruolo fondamentale è svolto dai centri antiviolenza che vanno sostenuti e incentivati».

Il programma del convegno prevede gli interventi di:

Presidente Regione Molise, Donato Toma,

Presidente Comitato dei Sindaci ATS di Isernia, Giacomo d’Apollonio

Presidente Tribunale di Isernia, Vincenzo Di Giacomo

Dirigente Comune di Campobasso, Vincenzo De Marco

Dirigente professioni sanitarie, Giovanni Muttillo

Medico legale, Luisa Regimenti

Criminologa, Roberta Bruzzone

Corriere della Sera, Giusi Fasano

Componente Commissione Difesa della Camera, Luca Toccalini, Procuratore Capo Isernia, Carlo Fucci

Sostituto Procuratore Isernia, Maria Carmela Andricciola

Presidente associazione “Il bello che avanza siamo noi”, Margareta Florea. È stato invitato il ministro della pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.

Inoltre, ci saranno le testimonianze di Clementina Ianniello (madre di Veronica Abbate), di Gessica Notaro e dell’avvocato Caterina Longo, legale di Ester Pasqualoni.