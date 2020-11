Violenza sulle donne, il messaggio dal sindaco di Montenero Contucci

“Oggi celebriamo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La nostra Amministrazione comunale, a prevalente composizione femminile e particolarmente sensibile a queste tematiche e a tutti gli aspetti legati al mondo delle donne, invita a dedicare un momento di riflessione profonda nei confronti di questo fenomeno sociale inqualificabile e da combattere in ogni sua forma, fisica e psicologica. Dedichiamo anche un momento di raccoglimento per tutte le donne vittime di violenza che sono morte per mano dei propri aguzzini.

Nel segno del ricordo, della solidarietà e della diffusione della cultura dell’amore e del rispetto, abbiamo posto alcuni simboli floreali all’ingresso del Municipio, nei pressi della panchina rossa dedicata a questo tema e in altri angoli della villa comunale.

Invitiamo tutte le donne che dovessero trovarsi in una situazione di sopruso a non rimanere in silenzio, ma a segnalare ogni forma di violenza alle autorità competenti; anche i nostri uffici dedicati ai Servizi Sociali sono a disposizione per eventuali segnalazioni”.

Questo il messaggio del sindaco Simona Contucci e dell’assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Tania Travaglini, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre oggi, mercoledì 25 novembre.