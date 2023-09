Violenza sulle donne, il Codice rosso è legge

Nel giorno dell’ultimo femminicidio ai danni di una donna di 39 anni, uccisa a colpi di fucile dall’ex compagno poi suicidatosi, l’aula della Camera approva in via definitiva la proposta di legge sulle nuove norme al ‘Codice rosso’ per le vittime di violenza domestica e di genere.

Il testo, già votato dal Senato, ha ottenuto a Montecitorio 200 sì, nessun voto contrario e 61 astenuti (Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra).

La norma si inserisce nell’ambito del cosiddetto ‘Codice rosso’. Si tratta del via libera definitivo al ddl sulla avocazione delle indagini: se la persona offesa non viene sentita dal PM entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato, scatta la cosiddetta avocazione delle indagini, cioè l’atto passa al procuratore generale della Corte d’Appello.

Cosa prevede ad oggi il Codice rosso

l’istituzione di quattro nuove fattispecie di reato, tra cui il reato di revenge porn , la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; l’aggravamento delle pene dei reati commessi in ambito familiare o in occasione dell’interruzione di relazioni familiari, come separazione e divorzio;

l’accelerazione delle indagini nei procedimenti per i reati di violenza sessuale, stalking, maltrattamenti e lesioni le cui denunce/querele devono essere trasmesse senza ritardo alla Procura;

alla Procura; che il Pubblico ministero ascolti la persona offesa e/o il denunciante entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro della Procura.

La nuova norma

La norma prevede un’ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello, che ricorre quando il pm, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, non senta la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato.

In pratica, se la vittima di violenza non viene ascoltata entro i tre giorni previsti dal Codice Rosso, il procuratore potrà revocare l’assegnazione del fascicolo, assegnandolo a chi è invece può intervenire subito.

Secondo i sostenitori delle nuove norme, il rafforzamento del Codice rosso permetterà di agire tempestivamente e incoraggerà le donne a rivolgersi con fiducia allo Stato.