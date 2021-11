Violenza sulle donne, Confcooperative Molise: “Sosteniamo azioni per il futuro”

“Sosteniamo azioni per il futuro” è il titolo dell’incontro promosso da Confcooperative Molise in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il 26 novembre, il giorno dopo la ricorrenza, porte della sede regionale di Via Nina Guerrizio aperte a persone impegnate nel sociale, per confrontarsi su come costruire, insieme, azioni concrete di inclusione sociale in favore delle donne vittime di violenza.

“A livello nazionale, Confcooperative ha lanciato già da tempo la campagna di comunicazione #fattisentirecontrolaviolenza – spiega il presidente di Confcooperative Molise, Domenico Calleo. – E’ per questo che vogliamo dare il nostro contributo a livello territoriale organizzando una giornata di confronto, dove ognuno sarà messo nella condizione di esprimere il proprio parere o la propria testimonianza su un problema di estrema attualità, che è quello della violenza sulle donne. Spesso le donne che subiscono violenza, purtroppo, vengono ghettizzate a causa di un modello culturale sbagliato. Come Confcooperative vogliamo impegnarci in una campagna a contrasto della violenza di genere, proponendo azioni concrete per il futuro nel campo dell’inclusione sociale”.

“Uniamoci tutte e tutti per moltiplicare le azioni di contrasto alla violenza di genere e per incoraggiare alla denuncia chi subisce abusi”, questo il messaggio della vicepresidente di Confcooperative Molise, Carmela Colozza, rivolto alle cooperatrici e ai cooperatori. “Vi invito – le parole della Colozza – a colorare di rosso le vostre sedi e a scattare foto o scrivere riflessioni sul tema della violenza nei suoi diversi aspetti (violenza domestica, violenza sul luogo del lavoro, stalking, mobbing, pregiudizi culturali e tabù, stereotipi di genere)”.

Il materiale potrà essere inviato, da chiunque ne abbia voglia, a molise@confcooperative.it, entro e non oltre la mattina del 24 novembre 2021. “Sarà nostro impegno allestire – spiega la vicepresidente di Confcooperative Molise, – presso la sede regionale, un adeguato spazio espositivo di tutto il materiale inviatoci, che diventerà la traccia per la riflessione che, insieme, faremo il 26 novembre dalle ore 16.00 alle 17.30, nella sala riunioni di Confcooperative Molise, in Via Nina Guerrizio n°2, a Campobasso”.

Per consentire di organizzare al meglio l’evento, anche nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, si prega di voler dare tempestiva conferma della propria presenza alla segreteria di Confcooperative Molise.