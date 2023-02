Violenza su minori, un protocollo d’intesa per prevenirla e contrastarla

Sarà sottoscritto tra i vari partner il 23 febbraio in Comune a Campobasso

Un protocollo d’intesa finalizzato alla prevenzione e al trattamento di situazioni di violenza che interessano minorenni sarà sottoscritto giovedì 23 febbraio, in Comune a Campobasso.

Il progetto, “Centro Be Future Molise – Centro di aiuto alle famiglie con minorenni vittime di violenza e abusanti”, partito il 15 settembre 2022, avrà una durata complessiva di 18 mesi, è finanziato dalla parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia e mira a garantire un sostegno alla genitorialità ed alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti.

In particolare, la progettualità intende sviluppare azioni volte alla protezione dei minori vittime di violenza ed anche ai minori “abusanti”, una volta conclusosi l’iter giudiziario nel quale il minore è stato coinvolto, al fine di favorire la prevenzione del rischio di recidiva ed il reinserimento sociale.

Tali azioni di protezioni saranno articolate attraverso interventi specifici di sostegno alla genitorialità e, più in generale, alle famiglie in cui si trovano i minori stessi, in una più ampia ottica di assistenza ed inclusione sociale. Si intende così sviluppare e consolidare reti territoriali fra vari attori pubblici e privati per la definizione di strategie, azioni ed interventi integrati, pluridisciplinari e intersettoriali, in materia di protezione e reinserimento sociale delle vittime e dei rei minori, una volta usciti dall’iter-giudiziario.

Il Progetto coprirà le principali fasi di intervento protettivo dei minori vittime e di sostegno alla genitorialità, garantendo un complessivo e organico approccio multidisciplinare.

Sarà cura dell’ATS di Campobasso, capofila dell’azione, coordinare le attività del progetto e aggiornare ogni partner sull’avanzamento dell’iniziativa.