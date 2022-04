Violenza sessuale sulle figlie, condannato pastore evangelico di Sant’Agapito

Il Gup di Cassino gli ha inflitto sei anni con l’abbreviato

Sei anni di carcere con l’accusa di aver abusato per dieci anni di due delle sue tre figlie. La condanna a carico di un 50enne, pastore evangelico, è stata emessa dal Gup del tribunale di Cassino a seguito di un udienza con rito abbreviato.

Il pubblico ministero, il sostituto procuratore Marina Marra, aveva chiesto una condanna ad otto anni di reclusione. L’uomo, che aveva un negozio di caramelle a Isernia, risiedeva in passato a Sant’Agapito con la sua famiglia, che è rimasta in Molise, mentre lui è prima andato a Ponza e poi fuggito in Scozia.

Le indagini sono scattate da parte degli investigatori di Cassino, territorialmente competente su Ponza, dopo che una delle figlie, raggiunta la maggiore età, ha deciso di sporgere denuncia.

Una storia agghiacciante che lo scorso anno si è conclusa con l’arresto e l’estradizione dell’uomo che per sfuggire alla giustizia italiana, da Ponza si era trasferito in Scozia, a pochi chilometri da Edimburgo. L’uomo, arrestato dalla polizia scozzese, in collaborazione con lo Scip (il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia), dopo l’estradizione è stato rinchiuso nel carcere di Rebibbia ed è difeso dall’avvocato Antonio D’Alessandro.

La Procura di Cassino gli ha contestato i reati di violenza sessuale aggravata (dal vincolo genitoriale) e maltrattamenti in famiglia al termine di indagini svolte dal commissariato locale, diretto da Giovanna Salerno. Gli accertamenti della Polizia di Cassino sono partiti nel 2020, dopo che la figlia più piccola, ma ormai maggiorenne, ha trovato il coraggio di denunciare. Abusi che avvenivano con “cadenza quasi giornaliera” in un arco temporale che va dal 2009 al 2019. Abusi e maltrattamenti di cui erano a conoscenza anche i parenti, a cominciare dalla moglie.

La donna, però, non ha avuto la forza di denunciare, perché del “tutto succube del marito”. In un colloquio carpito e citato dal gip, afferma: “Pensavo fosse una cosa limitata, mettetevi nei miei panni: voglio bene a mia figlia, però voglio pure non rovinare mio marito e il matrimonio”. Nell’esposto la figlia – che alla fine ha trovato il coraggio di ribellarsi, con il supporto di un altro pastore e di una psicologa – afferma che il padre “fin da quando aveva 5/6 anni obbligava lei e le sorelle a fare il riposino pomeridiano con lui, durante il quale, in assenza della madre”, le abusava.

Secondo il racconto della ragazza nella casa il padre aveva posizionato almeno due telecamere nel bagno, mentre altre erano disseminate per la casa. L’uomo era anche solito insultare le figlie, fin da bambine, e in più di una circostanza le avrebbe picchiate con calci e pugni.