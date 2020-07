Violenza sessuale. Colpo di scena, la Procura chiede l’archiviazione

Colpo di scena in una delicata vicenda giudiziaria scaturita due anni fa circa a Campobasso relativamente ad un caso di presunta violenza sessuale subìta da una ragazza di 20 anni da parte di un coetaneo.

La novità più recente riguarda la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura che lungamente ha visionato gli atti durante le indagini svolte all’epoca dei fatti dalla Squadra Mobile.



Dunque per il giovane indagato e per il legale che lo assiste questo è un elemento assai importante anche se già l’avvocato che cura gli interessi legali della presunta vittima ha già depositato l’opposizione alla richiesta di archiviazione. Il gip ora fisserà un’udienza per decidere se proseguire ancora o accogliere di fatto la richiesta della Procura.



I fatti risalgono alla notte fra il 31 dicembre 2017 e il 1 gennaio 2018, quella notte di Capodanno, la ragazza e il ragazzo la avrebbero trascorso assieme ad altri amici andando prima a festeggiare in un locale del capoluogo di regione. Successivamente, la presunta vittima, raccontò di essersi appartata in auto con il suo amico e a quel punto sarebbe stata costretta a subire abusi sessuali.



Il caso fece molto scalpore nell’opinione pubblica ed ora fa registrare questo colpo di scena che in pochi si attendevano.