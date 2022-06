Violenza e minacce alla ex compagna: sarà processato

Il Giudice dell’udienza Preliminare del Tribunale di Isernia ha disposto il rinvio a giudizio per un quarantenne. L’accusa è quella di maltrattamenti in famiglia (come riformulata dal Codice Rosso) per aver minacciato di morte la sua ex compagna, di distruggerle la casa, nonché per averla percossa, mettendole anche le mani al collo e tanto altro ancora. Il Gup ha fissato la prima udienza davanti al Tribunale di Isernia per il prossimo ottobre. Quello della violenza sulle donne resta un tema di grande attualità. Denunciare gli uomini che si rendono colpevoli del vile atto della violenza resta la sola strada percorribile.