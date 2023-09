Violenza dietro le sbarre, agente della Penitenziaria preso a calci e pugni da un detenuto

Insieme ad un collega il poliziotto era intervenuto in soccorso del medico aggredito dallo stesso detenuto che la scorsa settimana aveva ferito lo psichiatra in servizio. Il Sappe: prendere in seria considerazione la situazione delle carceri

“E’ ancora nella Casa circondariale di Campobasso che si è concretizzata, nelle ultime ore, la follia distruttiva di un detenuto”, denuncia Matteo Del Re, segretario regionale per il Molise del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che riferisce quanto accaduto ieri – lunedì 25 settembre – nella struttura detentiva di Cavour.

“Si tratta dello detenuto che la settimana scorsa ha aggredito il dirigente sanitario, infilzandogli una penna sulla mano. Ieri, con la pretesa di avere altri psicofarmaci è saltato addosso allo psichiatra e a quel punto sono intervenuti due colleghi per cercare di bloccare il detenuto. Uno di loro è caduto a terra ed è stato preso a pugni e calci in testa, in seguito è stato costretto alle cure presso l’ospedale civile di Campobasso”.

“Il Sappe esprime il proprio apprezzamento all’intervento messo in essere dal Personale di Polizia Penitenziaria ritenendo encomiabile l’attenzione e la dedizione al lavoro che gli Agenti di Campobasso che continuano a dimostrare ogni giorno, ma ribadisce che l’intera “catena di comando” dell’amministrazione Penitenziaria regionale deve iniziare a salvaguardare di più e meglio l’ordine e la sicurezza dell’Istituto e deve necessariamente iniziare a rivolgere la dovuta attenzione alle esigenze ed alle aspettative lavorative del Personale che finora sono state totalmente inascoltate e bistrattate”.

“Aiutate concretamente la Polizia Penitenziaria a uscire da questo buio tunnel di follia e violenza. Come recita il motto del Sappe: ‘res nonverba’, ovvero fatti, non parole”, rivendica Donato Capece: “Siamo alla follia, adesso siamo arrivati al punto che i detenuti picchiano gli Agenti e sfasciano letteralmente le carceri. Il senso di impunità ed abbandono delle carceri è veramente a livelli allarmanti se non si riprende in mano la situazione”.

Capece torna “a chiedere pubblicamente che chi di dovere tenga in considerazione le criticità delle carceri della Nazione, dove mi sembra evidente sussistano problemi nella catena di comando e in cui evidentemente non si è più in condizione di gestire le troppe tipologie di detenuti, con una presenza di soggetti dalla personalità particolarmente violenta. Sono palesi le inadempienze e le gravi colpe dell’Amministrazione Penitenziaria!”, conclude.