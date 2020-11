Violenza contro le donne, collegamento in diretta al Majorana-Fascitelli

Isernia, la preside Di Nezza ha organizzato tutto al meglio per oggi, data in cui ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’ONU con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999. “Essa rappresenta l’occasione – afferma la preside – per rinnovare il patto di alleanza contro ogni forma di violenza e di discriminazione di genere. Per il 2020 lo slogan della giornata è “Orange the World: Fund, Respond, Prevent, Collect!”.

Quest’anno, infatti, l’attenzione è rivolta alla richiesta di un intervento globale per colmare le lacune di finanziamento, garantire servizi essenziali per le sopravvissute alla violenza durante la crisi COVID-19, concentrarsi sulla prevenzione e sulla raccolta di dati che possano migliorare i servizi salvavita per donne e ragazze. La nostra scuola, anche nell’ottica di una sinergica collaborazione con gli Enti del territorio, ha accolto con entusiasmo la proposta della Questura di Isernia, di sollecitare una riflessione degli studenti su questo tema, partendo da un video realizzato nell’ambito di una campagna di informazione, prevenzione e sensibilizzazione che mira a far emergere il fenomeno della violenza di genere, troppo spesso nascosto in ambiti familiari. Pertanto, alle ore 12.00 del giorno 25 novembre 2020, tutti i docenti avvieranno la visione del filmato, attraverso la piattaforma Gsuite. Al termine potranno moderare un confronto tra gli alunni su questa tematica tanto delicata quanto purtroppo attuale.

Si allega, inoltre, una copia della copertina dell’opuscolo dedicato all’evento. La scuola, comunità educante da sempre foriera di valori positivi, anche in questa occasione non può e non vuole venir meno alla sua mission di prevenzione di ogni forma di violenza e all’impegno di farsi promotrice di un cambiamento culturale all’interno della società che ponga fine a comportamenti scorretti e discriminatori”.