Violenza a Campobasso, l’esperta: “Nel branco non si provano emozioni”

Quale è il meccanismo che porta alle violenze? “Il gruppo è come una famiglia e chi è esterno viene visto come una minaccia”

Il branco come somma delle sue parti. Il branco come un gruppo che non riesce a provare empatia verso la persona bullizzata. Il branco come gruppo all’interno del quale c’è un leader che viene riconosciuto e sostenuto tanto da considerare “il gruppo come una famiglia e chi è esterno come una minaccia”.

La doppia aggressiove che è avvenuta a Campobasso nei giorni scorsi ha sollevato nuovamente l’attenzione su fenomeni sempre più in aumento come il bullismo e le violenze di gruppo.

Ne abbiamo parlato con Alessandra Ruberto, psicologa e Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise con la quale abbiamo voluto capire quali sono i meccanismi che si innestano quando si parla di branco e bullismo.

“Il gruppo come la somma delle sue parti”

“Il bullismo – ha affermato la Ruberto – è un fenomeno che è sempre presente all’interno del gruppo dei ragazzi e degli adolescenti che, in questa fascia di età, vedono il gruppo come un attivatore e all’interno di queste dinamiche di gruppo si innescano dei comportamenti che possono sfociare in violenza.

All’interno del gruppo c’è da un leader che deve essere riconosciuto e sostenuto dal branco. Consideriamo – ha proseguito la Ruberto – che ci troviamo in una fascia di età in cui i giovani sono molto stretti tra loro e individuano il gruppo come una famiglia e quello che c’è fuori come un estraneo e una minaccia”.

La teoria della mente e l’incapacità di mettersi nei panni dell’altro

Educare e sensibilizzare: sono queste le due parole d’ordine che gli adulti dovrebbero portare avanti per far crescere le nuove generazioni.

“Quando si hanno questi episodi – ha proseguito la Ruberto – manca una sorta di empatia da parte dei ragazzi che mettono in atto questi comportamenti aggressivi nei confronti del diverso.

Sono ragazzi che difficilmente entrano in empatia con il bullizzato e non si mettono nella condizione di vivere sulla loro pelle quello che sta subendo la vittima”.

Fondamentale, quindi, diventa la capacità di lavorare sulla ‘teoria della mente’: “dobbiamo spingere i giovani a mettersi nei panni dell’altro, per provare quello che stanno provando gli altri”.

Le emozioni, ‘queste sconosciute’ e la virtualità che diventa realtà

Giovani che sono nativi digitali e che iniziano a vivere come normale atteggiamenti e comportamenti che non lo sono in quello che rischia di diventare come un vero e proprio boomerang.

“Per i giovani non c’è differenza tra mondo virtuale e reale e quindi quando c’è una situazione di questo tipo il mondo virtuale diventa anche uno strumento pericoloso. Ecco perché sono in aumento i fenomeni di cyber bullismo e cyber bullismo di genere nei confronti delle ragazze”.

Il monito al branco e alle vittime: attenti ai campanelli di allarme

Storie di ordinaria violenza che hanno una doppia faccia della medaglia: da un lato quella dei bulli e delle loro famiglie. Dall’altro quello delle vittime della violenza e dei loro cari.

Ecco che la dottoressa Ruberto ha voluto lanciare un monito ad entrambe le facce della medaglia.

“Alle famiglie che hanno vittime di violenza e bullismo mi sento di dire di essere attenti ai campanelli di allarme come il ritiro sociale, problemi a scuola e disturbi dell’ansia che possono essere un sintomo di qualcosa che sta succedendo.

Per i genitori che, invece, hanno figli che hanno avuto comportamenti aggressivi è necessario intervenire in modo che questi ragazzi vengano educati all’emotività”. (Mic. Bev.)