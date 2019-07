Il maltempo flagella la costa, grandine e caos (FOTO E VIDEO)

REDAZIONE TERMOLI

Termoli è uscita quasi indenne dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle zone più interne del Molise e proprio al confine con l’Abruzzo. Grandine grande anche come palline da tennis nella zona di Vasto e San Salvo in Abruzzo, a cui si riferiscono le immagini, mentre un temporale di forte entità (come mostra il video) accompagnato da vento, fulmini e tuoni si è abbattuto sulla zona di Termoli mandando in tilt la corrente elettrica di una parte della zona dello stadio comunale e della zona di Porticone bassa. Gravi, invece, i danni nel vicino Abruzzo con auto che sono state letteralmente distrutte dalla grandine. C’è chi, come mostrano le foto, ha pensato di coprire le macchine con coperte e piumoni per cercare di attutire l’impatto tra la grandine e la carrozzeria. Interrotti già dalla mattinata i collegamenti con le Tremiti dove si è verificata una forte burrasca che, però, non avrebbe comportato danni a persone o cose.