Un violento temporale si è abbattuto intorno all’ora di pranzo di oggi, lunedi 12 ottobre, in zona Larino. Diversi sono stati i disagi che la pioggia battente ha creato sulla Statale 87 dal km 197 al 202. Si sono verificati dei piccoli smottamenti il fango ha invaso la carreggiata creando non pochi disagi alla circolazione. Sul posto è intervenuto il personale Anas per rallentare e ripristinare la viabilità.