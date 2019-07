REDAZIONE

Un violento temporale accompagnato da un forte vento nel pomeriggio di oggi, 9 luglio, ha fatto letteralmente volare il cappotto di una parete di una casa popolare in via Orazio Flacco a Venafro. Fortunatamente in quel momento nessuno si trovava a passare nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili urbani e la Protezione Civile che hanno immediatamente messo in sicurezza la zona.